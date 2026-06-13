Antarktika'nın derinliklerinde tüyler ürperten keşif!

Araştırma ekibi tarafından "Doğu Antarktika Yelpaze Şekilli Havza Bölgesi" olarak adlandırılan bu devasa alan; dünyanın en büyük buzul altı gölü olan Vostok Gölü ile Wilkes ve Aurora buzul altı havzalarını birbirine bağlıyor. Daha önce bu yapıların aynı sistemin birer parçası olduğu bilinmiyordu. Uzmanlar; jeolojik gözlemler, yerçekimi okumaları, manyetik veriler ve yer kabuğu modellerini birleştirerek bu gizli bölgeyi haritalandırdı. Bulgular, yapının milyonlarca yıl boyunca kıtasal kabuğun yavaşça dışa doğru gerilmesiyle oluştuğuna işaret ediyor.

Bu keşfin asıl önemi, küresel ısınmayla doğrudan bağlantılı olması. Bölgenin genişliği, üzerindeki buz kütlesinin hareketlerini, erime hızını ve araziye vereceği tepkiyi derinden etkiliyor. Küresel sıcaklıklar artarken, buz akışına yön veren bu jeolojinin haritalandırılması, gelecekteki deniz seviyesi artışlarına yönelik tahminleri iyileştirecek. Bu kritik veriler sayesinde, dünyadaki kıyı toplulukları artan sel risklerine karşı altyapılarını ve ekonomilerini korumak için çok daha donanımlı şekilde hazırlanabilecek.