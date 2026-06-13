Bilim dünyasını şoke eden 3I/ATLAS raporu: O cisim gerçekte ne çıktı?

Aralarında Harvardlı astronom Avi Loeb'in de bulunduğu bazı bilim insanları, nesnenin tuhaf özelliklerinin sıradan bir kuyruklu yıldızdan ziyade antik bir dünya dışı kalıntıya işaret edebileceğini öne sürmüştü. Bu iddiaları araştırmak amacıyla, Berkeley Üniversitesi SETI Enstitüsü araştırmacıları ve Breakthrough Listen projesi ekibi harekete geçti. San Francisco yakınlarındaki Allen Teleskop Dizisi ile yapılan 7,25 saatlik gözlemlerde tam 74 milyon radyo sinyali tespit edildi.

Ancak bilim insanları, iletişim ekipmanlarından gelen radyo frekansı parazitlerini elediğinde bu sayı iki milyona, gelişmiş algoritmaların yardımıyla da 211'e düştü. Kapsamlı incelemeler sonucunda geriye kalan sinyallerin tamamının Dünya kaynaklı insan yapımı parazitler olduğu anlaşıldı.

Dünya dışı teknolojiye dair bir kanıt bulunamamış olsa da uzmanlar çalışmayı büyük bir başarı olarak görüyor. Başyazar Sofia Sheikh, gezegenimizden fırlatılan Voyager araçlarının da gelecekte başka sistemler için "uzaylı kalıntısı" olacağını hatırlatarak, mevcut teknolojimizle doğal ve yapay yıldızlararası nesneleri başarıyla ayırt edebildiğimizi vurguladı.