Denizin binlerce metre altında bulunan kayıp mezarlık! 5.3 milyon yıllık gizem çözülüyor!

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, uzmanlar bu bölgede hem deniz tabanına yeni çökmüş balina leşleriyle beslenen canlıları hem de milyonlarca yıl öncesine dayanan devasa bir fosil yığınını gün yüzüne çıkardı. Bugüne kadar kazı bile yapmaya gerek kalmadan, doğrudan okyanus tabanında yatan ve en eskisi 5,3 milyon yıl öncesine uzanan 476 farklı balina fosili kataloglandı. Üstelik bu kemik yığınlarının arasında Pterocetus diamantinae ismi verilen yepyeni bir tür de tespit edildi.

Yeni ölen balinalar; yılan yıldızları, kemik yiyen solucanlar ve deniz kabukluları gibi pek çok tür için on yıllar sürecek bir "açık büfe" ziyafeti sunuyor. En çarpıcı detay ise, araştırmacıların 1.200 kilometrelik devasa çukurun henüz sadece 0,64 kilometrekarelik çok küçük bir kısmını taramış olması. Okyanus akıntılarının balina leşlerini bu çukura sürüklemesiyle oluştuğu düşünülen bu bölgede, binlerce yeni fosilin ve türün daha keşfedilmeyi beklediğine inanılıyor.