Laboratuvarda bilerek nükleer ateş topu yaptılar! Peki ama neden?

Bu eksikliği gidermek isteyen Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndan (LLNL) bilim insanları, laboratuvarda minyatür "nükleer ateş topları" oluşturdu. Analytical Chemistry dergisinde yayımlanan araştırmada, özel bir plazma akış reaktörü kullanılarak uranyum, sezyum ve plütonyumun güvenli bir simülasyon alternatifi olarak kullanılan seryumun nasıl buharlaştığı, reaksiyona girdiği ve yoğunlaştığı incelendi.

Araştırmanın baş yazarı Rakia Dhaoui liderliğindeki ekip, buharın soğuma sürecindeki farklı "termal geçmişlerini" gözlemledi. Deneyler, uranyum ve seryumun hızla yoğunlaştığını; sezyumun ise çok daha geç yoğunlaşarak diğer maddelerle karışmak için sistemde daha fazla zaman bulduğunu ortaya koydu.

Bir elementin sadece ne zaman yoğunlaştığı değil, soğurken diğer maddelerle nasıl etkileşime girdiği de çok önemlidir. Bu yeni ve kritik bulgular, varsayımlar yerine gerçek laboratuvar ölçümlerine dayanan çok daha isabetli nükleer serpinti modelleri oluşturulmasına ve olası felaketlerde karar alma süreçlerinin iyileştirilmesine olanak tanıyacak.