Pirinci yıkamak sandığınız etkiyi yaratmıyor olabilir! Araştırma açıkladı

Pirinci pişirmeden önce yıkamak gerektiği yıllardır tartışılan bir konu. Yeni araştırmalar, pirinç yıkamanın pişmiş pirincin yapışkanlığını önemli ölçüde değiştirmediğini ortaya koydu. Bilim insanlarına göre pirincin ne kadar yapışkan olacağını belirleyen asıl unsur, yıkama işlemi değil kullanılan pirinç türü.

Uzmanlar, günümüzde marketlerde satılan pirinçlerin üretim aşamasında kapsamlı temizlik süreçlerinden geçtiğini ve güvenli şekilde tüketilebildiğini belirtiyor. Ancak pirinci yıkamanın, yüzeyde bulunabilecek toz kalıntılarının yanı sıra bir miktar arsenik ve mikroplastik parçacıklarının uzaklaştırılmasına yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

Araştırmacılar, pirinci bir veya iki kez nazikçe durulamanın yeterli olduğunu vurgularken, aşırı yıkamanın suda çözünebilen bazı minerallerin azalmasına neden olabileceğini belirtiyor.