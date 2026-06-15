Yıllardır çözülemeyen gizem aydınlanıyor! Uzaydan gelen tuhaf sinyallerin kaynağı bulundu

Gök bilimciler son yıllarda Samanyolu'nun farklı bölgelerinden gelen ve düzenli aralıklarla tekrarlanan gizemli radyo sinyallerinin kaynağını çözmeye bir adım daha yaklaştı. Avustralya'daki Sydney Üniversitesi araştırmacıları, ASKAP J1745−5051 adı verilen sıra dışı bir yıldız sisteminin bu sinyallerden birinin kaynağı olabileceğini açıkladı.

Araştırmaya göre sistem, birbirine son derece yakın yörüngelerde dönen bir beyaz cüce ile kırmızı cüceden oluşuyor. Bilim insanları, iki yıldızın güçlü manyetik alanlarının etkileşimi sonucu düzenli radyo patlamaları meydana geldiğini belirledi. Çalışmayı yürüten ekip, bu sistemi "yıldızsal Rosetta Taşı" olarak tanımlayarak, galakside tespit edilen diğer gizemli radyo sinyallerinin çözülmesine yardımcı olabileceğini ifade etti.

Araştırmacılar, keşfin yalnızca bu sinyallerin kökenine ışık tutmakla kalmayıp, güçlü manyetik alanlar ve aşırı kütle çekimi altında maddenin davranışını anlamak için de önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.