Yüksek sesli patlamalara son verebilir! NASA'nın yeni uçağı ilk sınavını geçti
Süpersonik uçaklar yıllardır yüksek sesli patlamalar nedeniyle kara üzerindeki uçuşlarda çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor. NASA'nın geliştirdiği deneysel X-59 uçağı ise bu soruna çözüm getirmeyi hedefliyor. Son gerçekleştirilen test uçuşunda ses hızını ilk kez aşan X-59, hem havacılık teknolojileri hem de geleceğin daha sessiz süpersonik yolcu uçuşları açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.
NASA tarafından geliştirilen deneysel X-59 uçağı, ses hızını ilk kez aşmayı başardı. Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nden havalanan uçak, test uçuşu sırasında saatte yaklaşık 1.147 kilometre hızla uçtu.
X-59'un en dikkat çekici özelliği ise geleneksel süpersonik uçakların oluşturduğu yüksek sesli patlama yerine daha düşük seviyede bir ses üretmeyi hedeflemesi. NASA, bu teknoloji sayesinde gelecekte kara üzerinde de daha sessiz süpersonik yolcu uçuşlarının mümkün olabileceğini düşünüyor.
Araştırmacılar, uçağın gürültü azaltma performansını değerlendirmek için yıl içinde yeni testler gerçekleştirecek.
Haber Girişi