Teknokulis Haberler Yüksek sesli patlamalara son verebilir! NASA'nın yeni uçağı ilk sınavını geçti

Yüksek sesli patlamalara son verebilir! NASA'nın yeni uçağı ilk sınavını geçti Süpersonik uçaklar yıllardır yüksek sesli patlamalar nedeniyle kara üzerindeki uçuşlarda çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor. NASA'nın geliştirdiği deneysel X-59 uçağı ise bu soruna çözüm getirmeyi hedefliyor. Son gerçekleştirilen test uçuşunda ses hızını ilk kez aşan X-59, hem havacılık teknolojileri hem de geleceğin daha sessiz süpersonik yolcu uçuşları açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:30