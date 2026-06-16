Bir gecede tam 4400 kişi milyoner oldu! SpaceX'in herkesi zengin eden o hamlesi...

Uzmanlara göre bu inanılmaz değerlemenin arkasında yalnızca başarılı roket teknolojisi yatmıyor. Asıl devrim, yapay zeka altyapısını doğrudan uzaya taşıma vizyonudur. Uzayın doğal soğukluğu ve doğrudan güneş enerjisi kapasitesi, devasa veri merkezlerinin enerji ve soğutma sorunlarına benzersiz bir çözüm sunuyor. Üstelik uzaydaki bu altyapı, geleneksel devlet kısıtlamalarından tamamen bağımsız yepyeni bir yönetişim alanı oluşturma potansiyeline sahip.

Öte yandan teknoloji devlerinin piyasadaki agresif hamleleri, henüz kâr etmeyen ancak trilyonluk beklentiler yaratan şirketlerin balon riskini gündeme getiriyor. Ayrıca, güvenliğe yönelik artan endişeler sebebiyle bazı popüler yapay zeka modellerine erişimin kısıtlanması, bu teknolojinin ekonomik sınırları çoktan aşarak küresel bir jeopolitik silaha dönüştüğünü kanıtlıyor. Çin menşeli güçlü rakiplerin pazara hızla girmesiyle beraber rekabet giderek daha karmaşıklaşıyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında, uzay bilişimi ve yapay zeka alanındaki amansız yarışın, sadece teknoloji ekosistemini şekillendirmekle kalmayıp, uluslararası güvenlik ile ticaret dengelerini kökünden değiştirecek bir dönüm noktası olduğu kesinleşiyor. Artık tüm dünya için yepyeni ve devrimlerle dolu teknolojik bir uzay çağı geri döndürülemez bir biçimde, tam anlamıyla ve resmen başlamış bulunuyor.