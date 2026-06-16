Google Earth uçuş simülatörü artık WEB tarayıcınızda!

Sanal gökyüzünde süzülmek için tek yapmanız gereken Google Earth web sitesini açmak ve sağ üst köşede bulunan "Dünyayı Keşfet" butonuna tıklamak. Daha sonra, üst menü çubuğundaki "Araçlar" sekmesinin en alt kısmında yer alan "Uçuş Simülatörü" seçeneğini seçerek uçuşa başlayabilirsiniz.

Deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak için uçuşa başlamadan önce dünyanın ilgi çekici bir noktasını seçmeniz tavsiye ediliyor; aksi halde uçuşunuz tamamen boş bir okyanusun ortasında başlayabilir. Ayrıca, fotogerçekçi bir deneyim yaşamak adına harita türünü standart görünümden "Uydu" görünümüne çevirmeyi unutmayın.

Google, uçağınızı klavye veya farenizle nasıl kontrol edeceğinizi detaylandıran bir yardım sayfası da sunuyor. Microsoft Flight Simulator gibi oyunlar kadar karmaşık olmasa da, uçağı yere çakılmadan yönlendirmek için biraz pratiğe ihtiyacınız olacak. Olur da uçuşunuz araziye sert bir çarpmayla sonuçlanırsa endişelenmeyin; simülatör otomatik olarak duraklıyor ve uçağınızı yeniden güvenli bir irtifaya alma imkânı sunuyor.