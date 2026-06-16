Mesajlarınız okunduğu an yok olacak! WhatsApp'tan iPhone sahiplerine sürpriz!

Son iOS beta güncellemesiyle sızdırılan bu devrim niteliğindeki yenilik sayesinde, gönderdiğiniz son derece gizli bir mesaj, karşı taraf okuduğu saniye kalıcı olarak telefondan silinecek. Üstelik WhatsApp güvenlik duvarlarını o kadar sağlam örüyor ki; bu özel mesajların ekran görüntüsünü almak, ekran kaydını çekmek, kopyalamak veya bir başkasına iletmek kesinlikle donanımsal olarak engellenecek.

Biliyorsunuz ki daha önceleri sır dolu bir metni tek seferlik göndermek isteyen kullanıcılar, siyah bir fotoğrafın üzerine metin yazıp yollamak gibi zahmetli taktikler denemek zorunda kalıyordu. Artık sadece mesajınızı yazıp "Gönder" butonuna uzun basmak ve çıkan menüden "tek seferlik" seçeneğine dokunmak yeterli olacak. Hem birebir özel sohbetlerde hem de kalabalık grup yazışmalarında aktif olarak çalışacak olan bu sistem, sadece WhatsApp Kanallarında kullanılamayacak.

Şu an geliştirme aşamasında olan bu kusursuz gizlilik kalkanının, ne zaman genel kullanıma açılacağı ise büyük bir merak konusu. Dijital ayak izinizi sıfıra indirecek ve ekran görüntüsü krizlerini tarihe gömecek bu dev güncelleme için telefonunuzun bildirimlerini açık tutun!