NASA'nın yeni gözü: Roman Uzay Teleskobu göreve hazır!

Roman Teleskobu'nu kendinden öncekilerden ayıran en büyük avantajı, eşsiz tarama hızı ve devasa görüş açısıdır. Teleskobun öne çıkan yetenekleri şunlardır:

Gökyüzünü efsanevi Hubble'dan 1000 kat daha hızlı tarayabilir.

tarayabilir. Tek bir karesi, Hubble'ın çektiği alanın tam 100 katını kapsar.

kapsar. Yalnızca bir aylık gözlemi, Hubble'ın 100 yıllık çalışmasına eşdeğer veri sunar.

Bu muazzam kapasite sayesinde teleskop; karanlık madde, karanlık enerji ve evrenin genişleme hızı gibi astronominin en büyük bulmacalarını aydınlatmayı hedefliyor. Ayrıca 8 milyar yıl öncesindeki süpernova patlamalarını inceleyecek ve binlerce yeni öte gezegen keşfedecek.

Kozmik Bir Sinerji

Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzaklıktaki L2 yörüngesine yerleşecek olan Roman, burada James Webb Uzay Teleskobu'na komşu olacak. Roman'ın geniş açıyla keşfettiği ilgi çekici gök cisimleri, Webb ve Hubble'ın hassas enstrümanlarıyla detaylı olarak incelenebilecek.

Yörüngesine ulaşması yaklaşık üç ay sürecek olan teleskobun, tüm testlerin ardından ilk büyüleyici görüntülerini bu yılın sonunda, Noel döneminde Dünya ile paylaşması bekleniyor.