Samanyolu Galaksisi'nin kalbinde yeni Süpernova kalıntıları keşfedildi
NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi ve ESA'nın XMM-Newton teleskobu, Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A*'nın (Sgr A*) yakınında bir süpernova patlamasına ait kalıntılar tespit etti. Dünya'dan 26.000 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve saatte 3,2 milyon kilometre hızla ilerleyen bu kozmik enkazın, yaklaşık 1.700 yıl önce patlayan bir yıldıza ait olduğu tahmin ediliyor. Bu keşif, galaksimizin kalbindeki kara deliğe en yakın süpernova kalıntısı olarak kayıtlara geçti.
Kalıntılar, Sagittarius C (Sgr C) adı verilen ve güçlü radyo dalgaları yayan iyonize bir hidrojen balonunun içinde parlak bir X-ışını kümesi olarak gözlemlendi. Bilim insanları, bu keşfin galaksideki kimyasal evrimi anlamak için kritik olduğunu belirtiyor. Zira patlayan yıldızların uzaya saçtığı ağır elementler, yeni nesil yıldızların ve gezegenlerin oluşumuna temel hazırlıyor.
Buna rağmen araştırmada ufak bir gizem de bulunuyor. Bilim insanları, devasa patlamaların ardından görmeyi bekledikleri ağır element artışını henüz tespit edemedi. Uzmanlara göre bunun nedeni, enkaz materyalinin çevredeki gaz ve tozla halihazırda tamamen karışmış olması olabilir. Diğer bir düşük ihtimal ise bu X-ışını parlamasının bir süpernovadan değil, çevredeki genç yıldız kümeleri tarafından ısıtılan gazlardan kaynaklanması. Ancak bölgedeki emisyonun genç yıldız kümelerinden on kat daha parlak olması, bu ikinci senaryoyu oldukça zayıflatıyor.