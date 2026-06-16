Samanyolu Galaksisi'nin kalbinde yeni Süpernova kalıntıları keşfedildi

Kalıntılar, Sagittarius C (Sgr C) adı verilen ve güçlü radyo dalgaları yayan iyonize bir hidrojen balonunun içinde parlak bir X-ışını kümesi olarak gözlemlendi. Bilim insanları, bu keşfin galaksideki kimyasal evrimi anlamak için kritik olduğunu belirtiyor. Zira patlayan yıldızların uzaya saçtığı ağır elementler, yeni nesil yıldızların ve gezegenlerin oluşumuna temel hazırlıyor.

Buna rağmen araştırmada ufak bir gizem de bulunuyor. Bilim insanları, devasa patlamaların ardından görmeyi bekledikleri ağır element artışını henüz tespit edemedi. Uzmanlara göre bunun nedeni, enkaz materyalinin çevredeki gaz ve tozla halihazırda tamamen karışmış olması olabilir. Diğer bir düşük ihtimal ise bu X-ışını parlamasının bir süpernovadan değil, çevredeki genç yıldız kümeleri tarafından ısıtılan gazlardan kaynaklanması. Ancak bölgedeki emisyonun genç yıldız kümelerinden on kat daha parlak olması, bu ikinci senaryoyu oldukça zayıflatıyor.