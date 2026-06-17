Akıllı telefonların devri kapanıyor mu? Qualcomm CEO'su yeni nesil cihazları işaret etti

Amon'a göre, geleceğin teknolojisi sürekli yanımızda taşıdığımız, çevremizi görerek bağlam sağlayan "AI ajanları" etrafında şekillenecek. Apple'ın Siri'si veya Google'ın Gemini'si gibi asistanların evrimleşmiş hali olan bu ajanlar; tatil rezervasyonu yapmak veya bankacılık işlemlerini yürütmek gibi karmaşık görevleri, uygulamalar arasında gezinmeye hiç gerek kalmadan kendi başlarına halledebilecekler.

Amon, "Uygulamalar ölmeyecek ancak form değiştirecek, yeni uygulamalarımız artık bu ajanlar olacak" diyerek, telefonların tamamen yok olmayacağını fakat odak noktasının bu ajanlara kayacağını vurguladı.

Veri Savaşları ve Gelecek Beklentileri