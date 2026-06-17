Akıllı telefonların devri kapanıyor mu? Qualcomm CEO'su yeni nesil cihazları işaret etti
Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, akıllı telefonların dijital dünyadaki krallığının sona erebileceğine ve yerini yeni nesil yapay zeka (AI) cihazlarının alabileceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şirketin şu anda 40'tan fazla yeni yapay zeka odaklı cihaz tasarımı üzerinde çalıştığını belirten Amon; bu yenilikçi tasarımlar arasında akıllı takılar, kameralı kulaklıklar, akıllı iğneler (pin) ve saatler gibi çok çeşitli giyilebilir teknoloji ürünlerinin bulunduğunu söyledi.
Amon'a göre, geleceğin teknolojisi sürekli yanımızda taşıdığımız, çevremizi görerek bağlam sağlayan "AI ajanları" etrafında şekillenecek. Apple'ın Siri'si veya Google'ın Gemini'si gibi asistanların evrimleşmiş hali olan bu ajanlar; tatil rezervasyonu yapmak veya bankacılık işlemlerini yürütmek gibi karmaşık görevleri, uygulamalar arasında gezinmeye hiç gerek kalmadan kendi başlarına halledebilecekler.
Amon, "Uygulamalar ölmeyecek ancak form değiştirecek, yeni uygulamalarımız artık bu ajanlar olacak" diyerek, telefonların tamamen yok olmayacağını fakat odak noktasının bu ajanlara kayacağını vurguladı.
Veri Savaşları ve Gelecek Beklentileri
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Akıllı Gözlükler: Akıllı gözlüklerin gelecekte akıllı telefonlara çok ciddi bir rakip olacağına inanan Amon, yıllık gözlük satış rakamlarının yüz milyonlara ulaşmasını ve telefon pazarının büyüklüğüne yaklaşmasını bekliyor.
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Donanım ve Veri: OpenAI gibi şirketlerin donanım pazarına girmesinin ardındaki en temel motivasyonun; gelecekteki yapay zeka modellerini daha iyi eğitmek ve kişiselleştirilmiş yeni nesil deneyimler sunmak için ihtiyaç duyulan devasa boyutlardaki kullanıcı verilerine doğrudan ulaşmak olduğu ifade ediliyor.