Android 17 resmen çıktı! Peki sizin telefonunuza ne zaman gelecek?

Teknoloji devi, güncellemeyi ilk etapta kendi üretimi olan uyumlu Pixel akıllı telefonlar için indirmeye sundu. Diğer akıllı telefon üreticilerinin kullanıcıları ise, cihazlarına bu sürümün gelmesi için üretici firmalarına bağlı olarak muhtemelen birkaç ay daha beklemek zorunda kalacak.

İŞTE ANDROİD 17'NİN ÖNE ÇIKAN YENİLİKLERİ:

Bubbles (Baloncuklar): Üçüncü taraf arayüzlerden ilham alınan bu özellik, uygulamaların yüzen pencereler halinde çalışmasına olanak tanıyor ve uzun bir dokunuşla açılabiliyor. Tabletler ve katlanabilir telefonlar gibi büyük ekranlı cihazların alt kısmında çoklu görevi (multitasking) pratikleştiren özel bir görev çubuğu yer alacak.

Üçüncü taraf arayüzlerden ilham alınan bu özellik, uygulamaların yüzen pencereler halinde çalışmasına olanak tanıyor ve uzun bir dokunuşla açılabiliyor. Tabletler ve katlanabilir telefonlar gibi büyük ekranlı cihazların alt kısmında çoklu görevi (multitasking) pratikleştiren özel bir görev çubuğu yer alacak. Screen Reactions (Ekran Tepkileri): Ekran kaydı alırken aynı anda video selfie çekmenizi sağlayarak, sosyal ağlardaki popüler "tepki" (reaction) videolarını hazırlamayı çok daha kolay bir hale getiriyor.

Ekran kaydı alırken aynı anda video selfie çekmenizi sağlayarak, sosyal ağlardaki popüler "tepki" (reaction) videolarını hazırlamayı çok daha kolay bir hale getiriyor. Katlanabilir Cihazlara Özel Oyun Kumandası: Katlanabilir telefonlarda oyun ekranın üst yarısında görüntülenirken, alt yarısı o oyun için sanal bir oyun kumandasına dönüşüyor.

Katlanabilir telefonlarda oyun ekranın üst yarısında görüntülenirken, alt yarısı o oyun için sanal bir oyun kumandasına dönüşüyor. Gelişmiş Yapay Zeka Entegrasyonları: Sadece Pixel cihazlarına özel olarak sunulan Gemini uygulaması; yazılı veya sesli komutlardan video ve müzik üretebilen güçlü Omni ve Lyria 3 yapay zeka modellerine doğrudan erişim sağlıyor.

Yapay zeka ile widget (araç takımı) oluşturma ve karmaşık görevleri otomatikleştirme gibi diğer bazı gelişmiş fonksiyonların ise şu an mevcut olmadığı, ilerleyen dönemlerde kademeli olarak kullanıma açılacağı belirtiliyor.