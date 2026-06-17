Nadir elementler, beyaz cücelerin yuttuğu gezegenleri ortaya çıkarıyor

Bu önemli keşif, beyaz cücelerin yörüngelerindeki kayalık gezegenleri veya devasa gezegen parçalarını yakın geçmişte yuttuğuna dair çok güçlü kanıtlar sunuyor.

Keşfin Arkasındaki Bilim:

Kozmik Parçalanma: Berilyum ve bor, yıldız çekirdeklerinde sentezlenemeyecek kadar hafiftir ve evrende esas olarak kozmik ışınların ağır atomları parçalamasıyla oluşurlar. Bu nadir elementler genellikle kayalık gezegenlerin dış katmanlarında yoğunlaşır.

Berilyum ve bor, yıldız çekirdeklerinde sentezlenemeyecek kadar hafiftir ve evrende esas olarak kozmik ışınların ağır atomları parçalamasıyla oluşurlar. Bu nadir elementler genellikle kayalık gezegenlerin dış katmanlarında yoğunlaşır. Zaman Çizelgesi: Beyaz cücelerin devasa kütleçekimi, hidrojen ve helyum dışındaki ağır elementleri hızla kendi merkezine doğru çeker. Yüzeyde hala bu nadir elementlerin gözlemlenebiliyor olması, yıldızın gezegen yutma olayının son 1 ile 3 milyon yıl içinde gerçekleştiğini doğruluyor.

2026 Yılındaki Yeni Bulgular ve Kozmik Gizemler

2021 yılında yapılan ilk berilyum keşfinin ardından, 15 Haziran 2026 tarihinde Amerikan Astronomi Topluluğu toplantısında Prof. Ben Zuckerman, aynı beyaz cücelerde bor elementinin de bulunduğunu duyurdu. Ancak araştırmacıları şaşırtan asıl detay ölçülen tuhaf oranlar oldu. Beyaz cücede berilyum miktarının kozmik ortalamanın 200 katına, borun ise sadece 10 katına çıkmış olması büyük bir bilimsel gizem yarattı.

Bilim insanları bu sıradışı kimyasal imzanın, yutulan cismin bütün bir gezegenden ziyade çarpışmalarla dış katmanları soyulmuş bir gezegen kabuğu veya daha önce parçalanmış devasa bir uydu olabileceğini düşünüyor. Gelecekte yapılacak yeni gözlemler, bu kozmik yok oluş senaryolarını daha da netleştirecek.