WhatAapp'tan büyük yenilik: Uygulamaya girmeden sesli mesaj gönderilebilecek!

Şu an geliştirme aşamasında olan bu yeni araç takımı (widget), sohbet penceresi arama veya uygulamada gezinme derdini ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar, ana ekrandaki bu araca tek bir kez dokunarak anında ses kaydı başlatabilecekler. Kayıt tamamlandıktan sonra ise mesajın kime gideceği kolayca seçilebilecek. Üstelik sistem, hazırlanan sesli mesajın sadece tek bir kişiye değil, aynı anda birden fazla kişiye veya gruba iletilmesine de olanak tanıyacak.

Çıkış Tarihi Henüz Belli Değil

Mevcut duruma bakıldığında, bu yenilikçi özellik şu an sadece WhatsApp'ın şirket içi test süreçlerinde yer alıyor. Henüz beta programına kayıtlı test kullanıcılarının bile erişimine açılmayan bu sistem için resmi bir yayınlanma tarihi duyurulmuş değil. Ancak uzmanlar, özelliğin önümüzdeki dönemde ilk olarak Android beta sürümlerine geleceğini ve ardından yayınlanacak genel güncellemelerle tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulacağını öngörüyor.