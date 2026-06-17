Yıldız patlamaları gerçeği ortaya çıkardı: Evrenin genişlemesi hız kesmiyor

Southampton Üniversitesi'nden astrofizikçi Brody Popovic ve Nobel ödüllü Adam Riess'in de yer aldığı uluslararası araştırma ekibi, kozmoloji dünyasındaki büyük bir tartışmaya son noktayı koydu. Yeni çalışma, 2025 yılında yayımlanan ve "karanlık enerjinin zayıfladığı, dolayısıyla evrenin genişlemesinin artık hızlanmadığı" sonucuna varan tartışmalı bir araştırmayı net bir şekilde çürütüyor. Popovic, bulgular üzerine yaptığı açıklamada "Evren genişlemeye devam ediyor ve bu yolda bilmediğimiz yeni şeyleri keşfetmeye çok istekliyiz," ifadelerini kullandı.

KOZMİK ÖLÇÜM VE KARANLIK ENERJİ

Araştırmanın temel dayanakları ve evrenin yapısına dair veriler şu şekilde sıralanıyor:

Tip Ia Süpernovaları: Uzaydaki devasa mesafeleri hesaplamakta kullanılan ve "beyaz cüce" yıldızların yok olmasıyla oluşan bu patlamalar, kozmik işaretleyiciler olarak görev yapıyor. Sahip oldukları benzer ışık şiddeti, evrenin genişleme hızının zaman içindeki değişimini hassasça ölçmeyi sağlıyor.

Uzaydaki devasa mesafeleri hesaplamakta kullanılan ve "beyaz cüce" yıldızların yok olmasıyla oluşan bu patlamalar, kozmik işaretleyiciler olarak görev yapıyor. Sahip oldukları benzer ışık şiddeti, evrenin genişleme hızının zaman içindeki değişimini hassasça ölçmeyi sağlıyor. Karanlık Enerjinin Etkisi: İki farklı veri seti üzerinden yapılan gözlemler, 1998'de keşfedilen görünmez güç "karanlık enerjinin", evrenin ivmeli büyümesini hala güçlü bir şekilde desteklediğini kanıtlıyor.

İki farklı veri seti üzerinden yapılan gözlemler, 1998'de keşfedilen görünmez güç "karanlık enerjinin", evrenin ivmeli büyümesini hala güçlü bir şekilde desteklediğini kanıtlıyor. Evrenin Bileşimi: Bilimsel hesaplamalara göre evrenin yaklaşık %68'i karanlık enerjiden, %27'si karanlık maddeden ve yalnızca %5'i bildiğimiz normal maddeden (yıldızlar, gezegenler, toz bulutları) oluşuyor.

Karanlık enerjinin fiziksel doğası henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak bilim insanları, Şili'deki yeni Vera Rubin Gözlemevi ve ağustos ayında fırlatılması planlanan Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'ndan elde edilecek verilerle bu esrarengiz kuvvetin ne olduğunun çok daha iyi anlaşılacağını umut ediyor.