Çekmecede yatan gizli servet: Eski telefonlarla bakın ne yapacaklar!

Proje kapsamında, eski telefonların anakartları ve işlevsel donanımları laboratuvar ortamında dikkatle ayrıştırılıyor. İhtiyaç duyulmayan parçalardan arındırılan bu bileşenler, özel sunucu raflarına dizilerek yerel bir ağ üzerinden birbirine entegre ediliyor. Akıllı telefon işlemcilerinin minimum enerjiyle maksimum verim sunan mimarisi sayesinde, geleneksel veri merkezlerine kıyasla muazzam bir elektrik tasarrufu sağlanacak. Sistemin, özellikle bulut bilişim süreçleri ve yapay zeka hesaplamalarındaki yoğun veri yükünü ekonomik bir şekilde yönetmesi hedefleniyor.

Gerçekleştirilen ilk denemelerde, 75'i aşkın öğrencinin bulut işlemlerini sıfır gecikmeyle tamamlayan altyapı büyük bir başarı sergiledi. Google araştırmacıları, bir sonraki adımda tam 2.000 adet eski Pixel telefon anakartını birbirine bağlayarak endüstriyel ölçekte dev bir bilgisayar kümesi oluşturmaya hazırlanıyor.

Bu hamle, operasyonel maliyetleri ciddi oranda düşürmenin yanı sıra milyonlarca tonluk elektronik atığı faydalı bir altyapıya dönüştürerek küresel karbon ayak izinin azaltılmasına büyük bir katkı sunacak.