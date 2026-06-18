Chrome'dan şok karar: Girdiğiniz her sitede sizi adım adım takip edecek!

Yapay zeka artık tarayıcıların vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Google, Gemini asistanını kullanarak sayfaları özetlemek, sekmeleri karşılaştırmak veya resimleri düzenlemek gibi işlemleri ekrandan ayrılmadan yapmamızı sağlıyor. Son olarak, Windows Report tarafından Chrome'un deneysel sürümü olan Chrome Canary'de yeni bir özellik keşfedildi. Hem masaüstü hem de Android'de görülen bu yenilik, araç çubuğuna eklenecek isteğe bağlı bir yapay zeka kısayol butonu olarak öne çıkıyor.

Gelişmiş ayarlardaki gizli bir bayrak (flag) aracılığıyla etkinleştirilebilen bu kısayola tıklandığında, sayfanın yan tarafında bir panel açılıyor. Kullanıcılar, bulundukları sekmeyi değiştirmeden okudukları sayfa hakkında yapay zekaya sorular sorabiliyor ve panele dosya yükleyebiliyorlar. Bu kesintisiz yapı sayesinde bilgileri karşılaştırmak veya bir konuyu derinlemesine araştırmak çok daha pratik bir hale geliyor.

Şu an için butonun resmi adı kesinleşmiş değil. Şirketin "Yapay Zeka ile Gezin" (Browse with AI) veya "Google Arama Yapay Zeka Modu" (Google Search AI Mode) gibi isimleri değerlendirdiği biliniyor. Teknoloji devinin bu agresif yapay zeka stratejisinin tüm kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağını ise zaman gösterecek.