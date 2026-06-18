Elektrikli araçlar için yeni nesil akıllı batarya yönetim sistemi geliştirildi!

Mevcut sistemler bataryaları yalnızca voltaj ve sıcaklık gibi temel dış faktörlerle izliyor. Yeni geliştirilen BMS ise elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS) teknolojisini kullanarak hücrelerin elektriksel direncini doğrudan içten ölçüyor.

TU Graz ekibi: Mekanik hasarları ve şarj/deşarj esnasındaki riskli hacim değişikliklerini tespit ederek iç kısa devre ve aşırı ısınma tehlikesini en aza indiren güvenlik modelleri oluşturdu.

Mekanik hasarları ve şarj/deşarj esnasındaki riskli hacim değişikliklerini tespit ederek iç kısa devre ve aşırı ısınma tehlikesini en aza indiren güvenlik modelleri oluşturdu. VUB ekibi: Hücrelerdeki yaşlanma sürecini yalnızca kapasite düşüşüyle değil, hücresel değişimler bazında detaylıca analiz eden modeller geliştirdi.

Infineon, CSEM, IAV ve TTTech gibi teknoloji devlerinin de donanım ve yazılım destekleriyle yer aldığı projede, boyut veya ağırlık artışına yol açmayan bir prototip başarıyla üretildi. Gelecek aşamada bu akıllı sistemin seri üretime ve endüstriyel uygulamalara hızla entegre edilmesi hedefleniyor.