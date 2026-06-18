Windows 11'de görünmez klasör oluşturma neden zorlaştı?

Görünmez klasör sistemi temelde basit bir görsel manipülasyona dayanır:

Klasör yeniden adlandırılırken numpad üzerinden ALT + 255 tuşlanarak görünmez bir karakter atanır.

tuşlanarak görünmez bir karakter atanır. Klasörün özellikler menüsünden "Simge Değiştir" alanına girilerek tamamen şeffaf bir ikon seçilir.

Ne var ki, Windows 11'deki çoklu monitör ölçeklendirmeleri, tablet modundaki mavi seçim kutuları ve klasöre bulut simgesi ekleyen OneDrive senkronizasyonu bu illüzyonu kolayca bozmaktadır.

GÖRSEL GİZLİLİK, GERÇEK GÜVENLİK DEĞİLDİR

Kullanıcıların en büyük hatası bu yöntemi bir şifreleme veya güvenlik önlemi sanmaktır. Görünmez bir klasör, masaüstünde CTRL + A (tümünü seç) yapıldığında veya bağlamsal analiz yapan yeni Windows arama çubuğu kullanıldığında saniyeler içinde ifşa olur.

Gerçek veri güvenliği sağlamak isteyen kullanıcıların geçici masaüstü hileleri yerine profesyonel çözümlere yönelmesi tavsiye edilmektedir: