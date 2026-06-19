Dünya'nın dış çekirdeği yön değiştirdi: Bilim insanları yeni bir gizemi araştırıyor

Dünya'nın dış çekirdeğinde bulunan erimiş sıvı demirin akış yönünde yaşanan beklenmedik bir değişiklik, bilim dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde meydana gelen bu olay, gezegenimizin çekirdeğinin önceden tahmin edilenden çok daha karmaşık dinamiklere sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmanın Öne Çıkan Bulguları:

Journal of Studies of Earth's Deep Interior dergisinde yayımlanan güncel bir çalışma, 1997 ile 2025 yılları arasındaki uydu ve yer gözlemlerini detaylıca analiz etti.

Araştırmaya göre; 2010 yılında Ekvatoral Pasifik bölgesinin altında yer alan demir açısından zengin akışkan tabaka, batıya doğru olan olağan yavaş hareketini durdurarak aniden doğuya doğru hızla ilerlemeye başladı.

Bu sıradışı yön değişimi, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) uydularının Dünya'nın manyetik alanındaki küçük değişimleri hassas bir şekilde ölçmesiyle tespit edilebildi.

Edinburgh Üniversitesi'nden baş yazar Frederik Dahl Madsen, bu geniş çaplı yön değişiminin kısa vadeli bir dalgalanma mı, yoksa yeni ve kalıcı bir dengenin başlangıcı mı olduğunu anlamak için çok daha fazla gözlem yapılması gerektiğini belirtiyor.

Tehlike Arz Ediyor Mu? Uzmanlar, yeraltının yaklaşık 2200 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu süreçlerin insanlar veya iklim üzerinde hiçbir doğrudan tehlike yaratmadığının altını önemle çiziyor. Son veriler, doğuya doğru olan bu yeni akışın zayıflamaya başladığını gösterse de; gezegenimizi Güneş'in zararlı radyasyonundan koruyan manyetik alanın nasıl çalıştığını tam olarak kavramak, hem teknolojik altyapımızın güvenliği hem de navigasyon sistemlerimizin sorunsuz çalışması için hayati bir önem taşıyor.