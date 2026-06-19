"Tüm zamanların en iyi Mars görevi" sona erdi

Uzay aracıyla iletişim, gezegenin arkasından geçerken yaşanan rutin bir kesintinin ardından Aralık 2025'te tamamen kopmuştu. Araştırmalar, aracın gizemli bir şekilde saniyede 2,7 tur hızla kendi etrafında dönerek güvenli moda geçtiğini ve bu durumun bataryasını saatler içinde tükettiğini gösterdi.

NASA Proje Yöneticisi Mike Moreau, "Araç artık kurtarılamaz durumda, bir yakınımızı kaybetmiş gibi hissediyoruz" diyerek ekibin üzüntüsünü dile getirdi. Kasım 2013'te fırlatılan ve aslen sadece iki yıl sürmesi planlanan MAVEN, güneş fırtınalarının Mars'ın atmosferini nasıl yok ettiğini kanıtladı. Böylece gezegenin yaşanabilir bir dünyadan bugünkü kurak ve soğuk haline nasıl evrildiğini aydınlattı.

800'den fazla bilimsel yayına ilham veren ve Dünya'ya veri aktarımının yaklaşık %18'ini sağlayan araç, arkasında büyük bir bilimsel miras bıraktı. Baş araştırmacı Shannon Curry'nin deyişiyle "Tüm zamanların en iyi Mars görevi" olan MAVEN, bir yıldız kayması gibi yanıp kül olmadan önce 50 ila 100 yıl daha yörüngede kalmaya devam edecek.