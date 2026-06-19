WhatsApp yedekleme çilesi bitiyor: Artık uygulamaya girmeye bile gerek kalmayacak

Google da bu sürece önemli bir destek verdi. Yayınlanan Play Hizmetleri v26.23 güncellemesiyle birlikte Android sistem ayarları içerisine özel bir yedekleme yönetim bölümü entegre edildi. Bu sayede kullanıcılar, WhatsApp uygulamasına girmek zorunda kalmadan doğrudan telefonun ayarlar menüsünden yedekleme verilerini pratik şekilde yönetebilecek.

Öte yandan WhatsApp, sadece Google Drive ile yetinmeyerek kendi birinci taraf şifreli bulut yedekleme hizmetini de test ediyor. Bu sistem devreye girdiğinde, kullanıcılara ilk 2 GB'lık alan ücretsiz sunulacak. 50 GB'a kadar olan veriler için ise uygun fiyatlı aylık abonelik planları sunulacak. Tüm bu yedekler varsayılan olarak uçtan uca şifrelenecek; passkey ya da 64 haneli şifreleme anahtarlarıyla üst düzey güvenlik altında korunacak.

Henüz beta aşamasına geçmeyen bu özelliklerin, sistem düzeyindeki entegrasyonların tamamlanması sebebiyle yakın zamanda genel kullanıma sunulması bekleniyor. Android platformunda büyük bir dönüşüm yaratacak olan bu yenilikler, depolama sıkıntısı yaşayan milyonlarca kullanıcıya derin bir nefes aldıracak.