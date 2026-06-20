Apple'ın kapatamayacağı açık: Milyonlarca cihazda donanım kusuru bulundu

Araştırmacılara göre bu kusur, cihaz kurtarma amacıyla girilen DFU modundayken USB denetleyicisinin bellekteki yanlış alanlara veri yazmasına yol açıyor. Böylece, iOS daha yüklenmeden özel kodlar enjekte edilebiliyor ve işletim sisteminin imza mekanizmaları aşılabiliyor.

Etkilenen Başlıca Cihazlar:

iPhone XR, XS ve 11 Serisi

iPhone SE (2. Nesil)

iPad Air 3, iPad mini 5, iPad 8 ve 9

Apple Watch Series 4, Series 5 ve SE

Apple TV 4K (2. Nesil) ve Studio Display

Neyse ki güvenlik açığı uzaktan kullanılamıyor; cihaza fiziksel erişim ve USB bağlantısı şart. Ayrıca şifreleri ve biyometrik verileri koruyan Secure Enclave donanımı da bu durumdan etkilenmiyor.

Sorunun tamamen donanımsal olması, yazılım güncellemesiyle giderilemeyeceği anlamına geliyor. Apple satılan cihazlardaki bu kusuru düzeltemiyor. Çoğu kullanıcı için gündelik risk düşük olsa da bu gelişme, yıllar sonra bile donanım hatalarının çözümsüz kalabileceğini gösteriyor. Verilerinin güvenliğinden endişe eden kullanıcılar için tek kesin çözüm ise daha yeni bir modele geçiş yapmak.