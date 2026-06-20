Google onayladı: Android 17 güncellemesinde ciddi hatalar patlak verdi!

Google'ın kısa süre önce Pixel 6 ve daha yeni modelleri için resmi olarak yayınladığı Android 17 işletim sistemi güncellemesi, beraberinde can sıkıcı birçok hatayı da getirdi. Masaüstü araç takımlarının (widget) aniden kaybolmasından, dokunmatik ekranın işlevini yitirmesine ve bağlantı kopukluklarına kadar pek çok şikayet rapor edildi. Google, bu durumların varlığını resmi olarak doğrulayarak gelecekteki yamalarla onarılacağının sözünü verdi.

Kullanıcıların Rapor Ettiği Başlıca Sorunlar:

Araç Takımlarının Kaybolması: Ana ekrana eklenen küçük araçlar bir anda yok oluyor. Şirket, bu problemin Android'in "İş Profili" özelliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu teyit etti.

Ana ekrana eklenen küçük araçlar bir anda yok oluyor. Şirket, bu problemin Android'in "İş Profili" özelliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu teyit etti. Dokunmatik Ekranın Bozulması: Ekranın rastgele anlarda tamamen tepkisiz kalması veya kaydırma hareketlerini ters algılaması gibi kullanıcının deneyimini ciddi şekilde bozan hatalar yaşanıyor. Etkilenen kullanıcılara ilk etapta Pixel Launcher önbelleğini temizlemeleri tavsiye ediliyor.

Ekranın rastgele anlarda tamamen tepkisiz kalması veya kaydırma hareketlerini ters algılaması gibi kullanıcının deneyimini ciddi şekilde bozan hatalar yaşanıyor. Etkilenen kullanıcılara ilk etapta Pixel Launcher önbelleğini temizlemeleri tavsiye ediliyor. Wi-Fi ve 5G Ağ Arızaları: Wi-Fi sorunsuz bağlı görünmesine rağmen Gmail ve YouTube gibi uygulamalar çalışmayabiliyor, ancak hücresel veriye geçildiğinde normale dönüyor. Ek olarak 5G sinyalinin aniden kesilmesi ve eSIM sorunları da mevcut.

Google şu an bu büyük sorunların farkında ve çözüm sürecini başlatmış durumda. Yeni bir düzeltme güncellemesinin ne zaman geleceği ise henüz belli değil. Bu nedenle uzmanlar, cihazını henüz Android 17 sürümüne yükseltmemiş kişilerin bir süre daha beklemesini öneriyor.