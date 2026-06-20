Samanyolu saniyede 600 km hızla nereye sürükleniyor? Gerçeği duyunca kanınız donacak!

Bilim insanlarının araştırmalarına göre Samanyolu Galaksisi, uzayın derinliklerinde gizlenen ve "Büyük Çekici" olarak bilinen devasa kütleçekimsel anormalliğe doğru saniyede 600 kilometre hızla çekiliyor. Laniakea Süper Kümesi'nin kalbinde yer alan bu devasa ve gizemli bölge, Dünya'dan yaklaşık 150 ila 250 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

GİZEMLİ HEDEFİN KEŞFİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ:

Görünmez Bölge: Büyük Çekici, galaksimizin yoğun yıldız ve toz bulutlarının (Kaçınma Bölgesi) arkasında kaldığı için optik teleskoplarla doğrudan gözlemlenemiyor. Işık ve toz adeta aşılmaz bir kalkan görevi görüyor.

Büyük Çekici, galaksimizin yoğun yıldız ve toz bulutlarının (Kaçınma Bölgesi) arkasında kaldığı için optik teleskoplarla doğrudan gözlemlenemiyor. Işık ve toz adeta aşılmaz bir kalkan görevi görüyor. Devasa Göç: Merkez doğrudan görülemese de, yaklaşık 100.000 galaksinin bu noktaya doğru koordineli bir şekilde sürüklendiği net olarak izlenebiliyor. Bu çekim merkezi ilk kez kırk yıl önce "Yedi Samuray" adlı astronom grubu tarafından 400 eliptik galaksinin incelenmesiyle keşfedildi.

PEKİ, SONUNDA ÇARPIŞACAK MIYIZ?

Milyarlarca yıl sürecek bu kozmik yolculuğun sonunda bir çarpışma beklenmiyor. Mantıken galaksilerin Laniakea'nın merkezinde birleşmesi gerekse de, evrenin karanlık enerji kaynaklı sürekli genişlemesi bu beklenen buluşmayı kesin olarak engelliyor. Evrenin dokusu esnedikçe, Samanyolu ile Büyük Çekici arasındaki mesafe her saniye daha da artıyor. Astrofiziksel modellere göre, gelecekte evrenin hızlanan genişlemesi bu kütleçekim bağını tamamen koparacak ve galaksimiz bu amansız çekimden ebediyen kurtulmuş olacak. Bu durum, kozmik fiziğin şaşırtıcı paradokslarından birini oluşturmaktadır.