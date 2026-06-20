Trump yönetiminden Anthropic'e küresel yapay zeka yasaklaması!

ABD'de Trump yönetimi, yapay zeka şirketi Anthropic'in en yeni ve güçlü modelleri Claude Fable 5 ile Mythos 5'e yönelik yabancı erişimini "ulusal güvenlik" ve "jailbreaking" riskleri gerekçesiyle tamamen yasakladı. Şirket bu risklerin abartıldığını belirtirken, karar küresel teknoloji ekosisteminde sarsıntı yarattı.

KÜRESEL TEPKİLER VE "YAPAY ZEKA EGEMENLİĞİ"

İhracat yasağı, müttefik ülkeler ve teknoloji liderleri tarafından sert eleştirilerle karşılandı:

Sektörel Uyarı: 170'ten fazla teknoloji yöneticisi, bu hamlenin siber güvenlik uzmanlarını kısıtlayarak ABD'nin yapay zeka liderliğini tehlikeye attığını savunan bir açık mektup yayımladı.

170'ten fazla teknoloji yöneticisi, bu hamlenin siber güvenlik uzmanlarını kısıtlayarak ABD'nin yapay zeka liderliğini tehlikeye attığını savunan bir açık mektup yayımladı. Avrupa'nın Uyanışı: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi Avrupalı liderler, kararı bir "acil durdurma düğmesi" olarak nitelendirerek, Avrupa'nın teknolojik bağımsızlığını kazanması gerektiğini vurguladı. Verilere göre Avrupa, küresel yapay zeka altyapısının yalnızca %5'inden daha azını kontrol ediyor.

PENTAGON GERİLİMİ VE TARİHİ HALKA ARZ (IPO)

Anthropic'in otonom silahlar ve kitlesel gözetim konularında Pentagon ile yaşadığı etik anlaşmazlıklar, bu kısıtlamaların zeminini hazırlayan faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Ancak uzmanlara göre, şirketin amiral gemisi modellerine getirilen bu şok yasak yatırımcıları korkutmayacak. Piyasalar kısıtlamaların geçici olduğuna inanıyor. Yaklaşık 1 trilyon dolar değer biçilen şirketin, bu sonbaharda gerçekleştirmeyi planladığı ve 30 ila 60 milyar dolar gelir hedefleyen tarihi halka arzının yoğun ilgi görmesi bekleniyor.