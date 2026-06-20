Uzmanlardan uyarı: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!
Siber güvenlik uzmanları, akıllı telefon kullanıcılarını gizliliği doğrudan tehdit eden ve bazıları resmi mağazalarda dahi bulunabilen şüpheli uygulamalara karşı uyardı. Bu tür uygulamalar; kamera, mikrofon ve WhatsApp ile Messenger gibi platformlardaki özel mesajlara gereksiz erişim izinleri isteyerek adeta bir casus yazılım gibi çalışıyor.
Uzmanlar, güvenlik kurallarını ihlal eden şu uygulamaların cihazlardan derhal silinmesi gerektiğini vurguluyor: Privee Talk, MeetMe, Let's Chat, Quick Chat, Rafaqat, Chit Chat, YoohooTalk, TikTalk, Hello Chat, Nidus, GlowChat ve Wave Chat.
RESMİ OLMAYAN WHATSAPP SÜRÜMLERİNE DİKKAT
Bununla birlikte, GB WhatsApp, WhatsApp Plus ve WhatsApp Red gibi değiştirilmiş (modlu) WhatsApp sürümlerini kullananlara yönelik de ciddi bir uyarı yapıldı. Bu uygulamalar, bilgisayar korsanlarının mesajlarınızı ve dosyalarınızı çalmasına zemin hazırlayan güvenlik açıklarına sahip olmanın yanı sıra, hesabınızın Meta tarafından kalıcı olarak yasaklanmasına da neden olabilir.
NASIL KORUNMALISINIZ?
Dijital güvenliğinizi sağlamak için uzmanların temel tavsiyeleri şunlar:
- Listelenen şüpheli uygulamaları cihazınızdan hemen kaldırın.
- Resmi olmayan veya modlanmış mesajlaşma uygulamalarından uzak durun.
- Uygulamalara işlevleri dışında (kamera, mikrofon, kişiler vb.) gereksiz izinler vermeyin.
- İndirme işlemlerini sadece güvenilir, resmi uygulama mağazalarından yapın.
- Telefonunuzun gizlilik ve güvenlik ayarlarını düzenli olarak gözden geçirin.