Uzmanlardan uyarı: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!

Uzmanlar, güvenlik kurallarını ihlal eden şu uygulamaların cihazlardan derhal silinmesi gerektiğini vurguluyor: Privee Talk, MeetMe, Let's Chat, Quick Chat, Rafaqat, Chit Chat, YoohooTalk, TikTalk, Hello Chat, Nidus, GlowChat ve Wave Chat.

RESMİ OLMAYAN WHATSAPP SÜRÜMLERİNE DİKKAT

Bununla birlikte, GB WhatsApp, WhatsApp Plus ve WhatsApp Red gibi değiştirilmiş (modlu) WhatsApp sürümlerini kullananlara yönelik de ciddi bir uyarı yapıldı. Bu uygulamalar, bilgisayar korsanlarının mesajlarınızı ve dosyalarınızı çalmasına zemin hazırlayan güvenlik açıklarına sahip olmanın yanı sıra, hesabınızın Meta tarafından kalıcı olarak yasaklanmasına da neden olabilir.

NASIL KORUNMALISINIZ?

Dijital güvenliğinizi sağlamak için uzmanların temel tavsiyeleri şunlar: