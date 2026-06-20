Yapay zeka destekli beyin pili, parkinson tedavisinde yeni bir dönem başlatıyor

Sensörler ve Anlık Müdahale Sistemin temelinde, hastanın yürüme, oturma veya diğer hareket evrelerini algılayan hassas ivmeölçer sensörleri bulunuyor. Elde edilen bu sinyaller yapay zeka tarafından saniyeler içinde yorumlanıyor ve beynin ilgili bölgelerine verilen uyarı seviyesi duruma göre otomatik olarak optimize ediliyor. 35 ila 40 hastanın katıldığı klinik çalışmalarda, bu yöntemin hastaların hareket kabiliyetinde belirgin bir artış sağladığı ve adımların daha istikrarlı hale geldiği kanıtlandı.

Geleceğin Zorlukları ve Dijital Entegrasyon Parkinson tedavisindeki teknolojik devrim sadece beyin pilleriyle sınırlı değil. MIRA ve AMIE gibi yapay zeka tabanlı teşhis ajanları ile yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemleri (ör. NeuroEXPLORER) de tanı süreçlerini iyileştiriyor. Araştırmacılar, bir sonraki büyük hedefin bu yapay zeka modellerinin uzun vadeli stabilitesini korumak, veri sapmalarını engellemek ve bu teknolojileri hastane sistemlerine uluslararası standartlarda güvenle entegre etmek olduğunu vurguluyor.