217 ışık yılı uzakta yaşanan olay astronomları heyecanlandırdı

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Dünya'dan yaklaşık 217 ışık yılı uzaklıkta bulunan sıra dışı bir ötegezegeni mercek altına aldı. HD 80606 b adı verilen ve "sıcak Jüpiter" sınıfında yer alan dev gaz gezegeni, yıldızına yaklaştığı sırada atmosferinde yaklaşık 600 derecelik ani bir sıcaklık artışı yaşadı. Bilim insanları, bu olağanüstü değişimi ilk kez bu kadar ayrıntılı şekilde gözlemleyerek gezegen atmosferlerinin aşırı koşullarda nasıl davrandığına dair önemli ipuçları elde etti.

Araştırmacılar, James Webb'in gelişmiş ölçüm yetenekleri sayesinde gezegenin sıcaklığındaki ani yükselişi ve atmosferindeki olası kimyasal değişimleri takip edebildiklerini belirtiyor. Elde edilen verilerin, uzak dünyalardaki hava olayları ve atmosfer dinamiklerinin anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.