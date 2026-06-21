Alzheimer araştırmalarında sürpriz gelişme! Çözüm bakırda saklı olabilir

Bilim insanları, Alzheimer hastalığıyla mücadelede beklenmedik bir adayın umut verici sonuçlar verdiğini açıkladı. Yeni bir araştırmada, bakır taşıyan özel bir bileşiğin Alzheimer benzeri belirtiler geliştiren farelerde hem hafıza performansını artırdığı hem de hastalıkla ilişkilendirilen zararlı protein seviyelerini önemli ölçüde azalttığı görüldü.

Araştırmacılar, söz konusu bileşiğin beyindeki doğal temizleme mekanizmalarını destekleyerek amiloid beta birikiminin azaltılmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor. Bulgular henüz yalnızca hayvan deneylerine dayanıyor olsa da uzmanlar, elde edilen sonuçların Alzheimer tedavisinde farklı bir yaklaşımın kapısını aralayabileceğini ifade ediyor.