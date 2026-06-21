Bilim insanları yıllardır yanılıyormuş! Bu yıldız kümesi sanıldığından çok farklı çıktı

Gök bilimciler, uzun yıllar boyunca sıradan bir küresel yıldız kümesi olarak değerlendirilen Terzan 5'in düşündüklerinden çok daha karmaşık bir geçmişe sahip olduğunu ortaya çıkardı. James Webb Uzay Teleskobu ve Hubble Uzay Teleskobu verilerini bir araya getiren araştırmacılar, bu yıldız sisteminde yalnızca iki değil, dört farklı yıldız neslinin izlerine ulaştı.

Samanyolu'nun merkezine yakın bir bölgede bulunan Terzan 5'in yaklaşık 12,5 milyar yıl öncesinden 2,5 milyar yıl öncesine kadar uzanan farklı dönemlerde yıldız üretmeye devam ettiği belirlendi.