Bilim insanları başardı! Deniz suyundan temiz su elde etmenin yeni yolu bulundu

Bilim insanları, deniz suyunu içme suyuna dönüştürürken çevreye zarar veren tuzlu atık suyu ortadan kaldırabilen yeni bir teknoloji geliştirdi. Güneş enerjisiyle çalışan sistem, yalnızca temiz su üretmekle kalmıyor, aynı zamanda deniz suyundaki tuz ve değerli mineralleri de geri kazanabiliyor.

ABD'deki Rochester Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen yöntemde, özel lazerlerle işlenmiş siyah metal yüzeyler kullanılıyor. Bu yüzeyler güneş ışığını yüksek verimle emerek suyun buharlaşmasını sağlarken, tuz ve mineralleri ayrı bir bölgede topluyor. Böylece geleneksel tuzdan arındırma tesislerinde ortaya çıkan ve deniz ekosistemlerine zarar verebilen sıvı atık oluşmuyor.

Araştırmacılar, sistemin gelecekte içme suyu ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayabileceğini, ayrıca elektrikli araç bataryalarında kullanılan lityum gibi değerli minerallerin deniz suyundan daha sürdürülebilir şekilde elde edilmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.