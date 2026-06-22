Bilim insanları sonunda açıkladı! İşte basketbol ayakkabılarının gıcırdama nedeni...
Basketbol sahalarında duyulan o karakteristik ayakkabı gıcırtısı, yıllardır oyunun ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediliyor. Ancak bu sesin tam olarak nasıl oluştuğu bugüne kadar net şekilde açıklanamamıştı. Fizikçiler tarafından yapılan yeni bir araştırma, spor ayakkabılarının zeminle etkileşimi sırasında meydana gelen mikroskobik hareketlerin bu sesi oluşturduğunu ortaya koyarak merak edilen soruya bilimsel bir yanıt verdi.
Basketbol maçlarında sıkça duyulan ayakkabı gıcırtılarının nedeni sonunda bilimsel olarak açıklandı. Fizikçiler, spor ayakkabılarının ani duruş ve yön değiştirme sırasında zeminde kayarken tabanlarında oluşan mikroskobik kırışıklıkların saniyede binlerce kez tekrar eden bir hareket yarattığını belirledi.
Yüksek hızlı kameralarla yapılan incelemelerde, ayakkabı tabanının bazı bölümlerinin zemine yapışırken diğer bölümlerinin kısa aralıklarla kaydığı görüldü. Bu düzenli kayma hareketleri hava basıncında dalgalanmalar oluşturarak karakteristik "gıcırtı" sesini meydana getiriyor.
Araştırmacılar ayrıca ayakkabı tabanındaki çıkıntıların sesin düzenli oluşmasını sağladığını ve taban yapısının değiştirilmesiyle daha sessiz ayakkabıların tasarlanabileceğini belirtiyor.