Teknokulis Haberler Bilim insanları sonunda açıkladı! İşte basketbol ayakkabılarının gıcırdama nedeni...

Bilim insanları sonunda açıkladı! İşte basketbol ayakkabılarının gıcırdama nedeni... Basketbol sahalarında duyulan o karakteristik ayakkabı gıcırtısı, yıllardır oyunun ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediliyor. Ancak bu sesin tam olarak nasıl oluştuğu bugüne kadar net şekilde açıklanamamıştı. Fizikçiler tarafından yapılan yeni bir araştırma, spor ayakkabılarının zeminle etkileşimi sırasında meydana gelen mikroskobik hareketlerin bu sesi oluşturduğunu ortaya koyarak merak edilen soruya bilimsel bir yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 22.06.2026 12:48