Parkinson’un ilerlemesini yavaşlatabilir! Bilim dünyasını heyecanlandıran araştırma

Brezilya'da yapılan yeni bir araştırma, Parkinson hastalığının tedavisinde umut vadeden bir gelişmeye işaret etti. Bilim insanları, vücutta doğal olarak bulunan bir proteinden türetilen Ac2-26 adlı peptidin, beyin hücrelerini iltihaplanmaya karşı koruyarak sinir hücrelerinin kaybını azaltabildiğini ortaya koydu.

Fareler üzerinde gerçekleştirilen deneylerde peptidin, Parkinson'a benzer beyin hasarına karşı koruyucu etki gösterdiği belirlendi. Araştırmacılar, mevcut tedavilerin aksine dopamin eksikliğini gidermek yerine beyin iltihabını hedefleyen bu yaklaşımın hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilecek yeni tedavilere kapı aralayabileceğini ifade etti.

Henüz erken aşamada olan çalışmada, bilim insanları peptidin yalnızca koruyucu değil, oluşan hasarı geri çevirip çeviremeyeceğini de araştırmayı planlıyor.