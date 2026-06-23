Güneş fırtınalarının gerçek hedefi!

Güneş'ten fırlayan devasa plazma bulutları Dünya'nın manyetik alanını sarsar. Bu durum, yerkabuğunda ve yeraltındaki uzun iletkenlerde "jeomanyetik olarak indüklenen akımlar" (GIC) oluşmasına yol açar. Bu yavaş ve yıkıcı akımlar şu şekilde hasar verir:

Elektrik Şebekeleri: Transformatörleri aşırı ısıtıp devreden çıkararak devasa elektrik kesintilerine neden olur.

Transformatörleri aşırı ısıtıp devreden çıkararak devasa elektrik kesintilerine neden olur. İnternet Kabloları: Okyanus altı fiber kablolara güç sağlayan sinyal yükselticilerini tahrip ederek aylarca sürebilecek küresel bir "internet kıyameti" riski doğurur.

Okyanus altı fiber kablolara güç sağlayan sinyal yükselticilerini tahrip ederek aylarca sürebilecek küresel bir "internet kıyameti" riski doğurur. Boru Hatları: Çelik boruları koruyan akımları tersine çevirerek korozyonu hızlandırır.

TEHLİKE BİZE DEĞİL, KABLOLARIMIZA

1859'daki ünlü Carrington Olayı'nda sadece telgraf hatları yanmıştı. Bugün ise uydularımız bile (2022'deki Starlink kaybı gibi) risk altında ve uyarı sistemlerimiz bize önlem almak için ancak 15-60 dakika kazandırıyor. Dev bir Güneş fırtınası anında dışarıdaki bir insan hiçbir şey hissetmez; fırtına insana değil, modern yaşamımızı ayakta tutan o sessiz kablolara saldırır.