Güneş Sistemi'nin kayıp gezegeni Sahra Çölü'nde bulundu!

Angrit sınıfına dahil olan bu göktaşı, Güneş Sistemi'nin en eski volkanik kayaçlarından biri sayılıyor ve oldukça nadir bulunuyor; öyle ki Dünya'daki 80 bin göktaşının sadece 68'i bu grupta yer alıyor. Araştırmacılar, göktaşının yapısındaki "klinopiroksen" mineralinde olağanüstü yüksek seviyede alüminyum tespit etti. Bu durum, mineralin ufak bir asteroitte değil, ancak devasa bir kütlenin derinliklerinde, okyanusların en derin noktasından bile katbekat yüksek bir basınç altında (17,5 kilobar) oluşabileceğini gösterdi.

Araştırmanın başındaki isimlerden Aaron Bell, bu verilerin ışığında göktaşına kaynaklık eden ana gövdenin en az 1.800 kilometre yarıçapında, yani Ay ile eşdeğer boyutlarda bir gök cismi olduğunu ifade ediyor. Bu çığır açıcı keşif, ilk gezegenlerin Dünya ve Mars'tan tamamen farklı malzemelerden meydana geldiğini kanıtlayarak Güneş Sistemi'mizin köken hikayesini yeniden yazıyor.