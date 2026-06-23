Mars'a taşınıyoruz! İşte bilim insanlarının çılgın planı

Chicago Üniversitesi'nden Edwin Kite öncülüğündeki uzmanlar, bu fikrin uygulanabilirliğini, maliyetini ve risklerini test etmek için bir yol haritası hazırladı. Kite, Dünya dışında sürdürülebilir bir ekosistem yaratmanın devasa bir bilimsel zorluk olduğunu ancak insanlığın varlığını uzaya taşımak için bu engelin aşılması gerektiğini vurguluyor. Aerosol kullanımının yanı sıra, tarım sistemlerini desteklemek için katı hal sera zarları ve bölgesel ısınma sağlayacak dev yörünge aynaları gibi alternatif fikirler de değerlendiriliyor.

Bu konsepti test etmek için bu yıl NASA'nın Kaliforniya'daki Gezegensel Rüzgar Laboratuvarı'nda (PAL) özel simülasyonlar yapılacak. Deneylerde bir kilogramlık yapay partikül salınımı gerçekleştirilerek, partiküllerin yayılımı lazer teknolojisiyle 500 metre yüksekliğe kadar izlenecek.

Ancak bilim insanları sürecin zorluğuna dikkat çekiyor: Mars'ta sadece birkaç kilometrelik bir alanı ısıtmak bile en az on yıl sürecek. Gezegenin tam anlamıyla yaşanabilir hale getirilmesi ise yüzyıllar sürecek kesintisiz bir yatırım ve çaba gerektiriyor.