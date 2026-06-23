Pembe Gezegen'de tuz yağıyor!

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), "Pembe Gezegen" olarak da bilinen soğuk ve sönük GJ 504b adlı gök cisminin atmosferinde tuz bulutlarına dair doğrudan kanıtlar buldu. Dünya'dan yaklaşık 57 ışık yılı uzaklıkta yer alan bu gizemli cisim, ismini erken dönem kızılötesi gözlemlerdeki koyu pembe (macenta) tonlarından alıyor.

Keşfin Öne Çıkan Detayları:

Zengin Atmosferik Yapı: Araştırmacılar JWST'nin gelişmiş araçlarını kullanarak cismin atmosferinde su buharı, metan, karbondioksit, karbonmonoksit, amonyak ve hidrojen sülfür gibi karmaşık bir molekül karışımı tespit etti.

Araştırmacılar JWST'nin gelişmiş araçlarını kullanarak cismin atmosferinde su buharı, metan, karbondioksit, karbonmonoksit, amonyak ve hidrojen sülfür gibi karmaşık bir molekül karışımı tespit etti. Gizemli Tuz Bulutları: Spektroskopik veriler, bilgisayar modelleriyle ancak atmosfere bir "tuz bulutu" katmanı eklendiğinde fiziksel olarak uyuştu. Bu tuz bulutları, daha derin ve sıcak katmanları adeta bir perde gibi örterek teleskoba ulaşan ışığı değiştiriyor.

Spektroskopik veriler, bilgisayar modelleriyle ancak atmosfere bir "tuz bulutu" katmanı eklendiğinde fiziksel olarak uyuştu. Bu tuz bulutları, daha derin ve sıcak katmanları adeta bir perde gibi örterek teleskoba ulaşan ışığı değiştiriyor. Gezegen mi, Kahverengi Cüce mi? Yaklaşık 291°C sıcaklığa sahip olan GJ 504b, doğrudan görüntülenen çoğu ötegezegene göre oldukça soğuk. Kütlesinin Jüpiter'in yaklaşık 25 katı olması, bu cismin dev bir gezegen mi yoksa çekirdeğinde hidrojen füzyonu başlatamamış bir "kahverengi cüce" mi olduğu sorusunu belirsiz kılıyor.

Araştırmacılar, bu önemli verilerin yalnızca tek bir gök cismini değil, Güneş Sistemi'mizdeki gaz devlerine benzeyen diğer soğuk ve sönük dünyaların atmosferik yapılarını anlamak için de kritik bir adım olduğunu belirtiyor.