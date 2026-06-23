Yapay zeka, yüksek tansiyonun gizli organ hasarlarını ortaya çıkarıyor!

Bu yenilikçi model, büyük kardiyovasküler olaylar yaşanmadan çok önce tansiyonun kalp, beyin, böbrekler, damarlar ve metabolizma üzerindeki gizli hasarını tahmin edebiliyor. Araştırmacılar, hastalığın ilerleyişinde "HyperTrajectories" olarak adlandırılan altı farklı hasar modeli keşfetti. Geleneksel yöntemler yalnızca kan basıncı sayılarına odaklanırken, yapay zeka modeli yüzlerce ölçümü entegre ederek çok daha kapsamlı bir tablo sunuyor. Sonuçlar, yüksek HyperScore değerine sahip bireylerin gelecekte kalp sorunları yaşama riskinin çok daha yüksek olduğunu gösterdi.

BEYİNDEKİ DEĞİŞİMLER EN GÜÇLÜ BELİRTİ

27.000'den fazla kişinin verisinin analiz edildiği çalışmada, MR taramalarında tespit edilen beyin değişikliklerinin, tansiyon kaynaklı hasarın en güçlü göstergelerinden biri olduğu da vurgulandı.

Oxford uzmanlarından Dr. Mohanad Alkhodari ve Prof. Paul Leeson, bu yöntemin inme, kalp yetmezliği veya böbrek hastalıklarının erken teşhisine büyük katkı sağlayacağını belirtiyor. Araştırmacılar teknolojinin rutin klinik kullanım için henüz erken bir aşamada olduğunu ancak gelecekte sadece sayılara dayalı standart tedavilerin ötesine geçilerek kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerinin önünü açacağını vurguluyor.