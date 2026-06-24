30 yıl dayanan ve kendi kendini iyileştiren batarya tanıtıldı!

Geliştirilen özel teknoloji sayesinde sistem, -20°C gibi dondurucu soğuklarda bile kapasitesinin %92'sinden fazlasını koruyabiliyor. Dahası, 45°C kavurucu sıcaklıklarda ek bir soğutmaya bile ihtiyaç duymadan 10 binden fazla döngü gerçekleştirebiliyor. Güvenlik konusunda da rakiplerini geride bırakan bu teknoloji, lityum iyon bataryalara kıyasla termal kaçak durumunda yüzey sıcaklığını %60 daha düşük (yaklaşık 200°C) tutarak yangın riskini adeta sıfıra indiriyor.

Sistemin en çok konuşulan yanı ise milisaniye seviyesindeki "kendi kendini iyileştirme" mucizesi! Olası bir arıza anında sorunlu bölgeyi anında izole edip, sadece 350 milisaniye içinde diğer alanlara kesintisiz enerji sağlamaya devam edebiliyor. Geleneksel sistemlere göre çok daha sessiz çalışan bu devrimsel bataryanın kendi enerji tüketimi ise yalnızca %1 seviyesinde.

Seri üretimine çoktan başlanan ve mevcut altyapılarla tam uyumlu çalışan bu dev batarya sisteminin 2027 yılında tüm dünyayı ele geçirmesi bekleniyor!