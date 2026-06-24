Çin, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı unvanını ABD'den geri aldı!
Çin'in geliştirdiği LineShine adlı süper bilgisayar, prestijli TOP500 listesine göre ABD merkezli El Capitan'ı geride bırakarak dünyanın en güçlü süper bilgisayarı unvanını ele geçirdi. Almanya'nın Hamburg kentinde açıklanan listeye göre, Shenzhen'deki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi'nde bulunan LineShine, 2.198 exaflops (saniyede 2 kentilyondan fazla işlem) performansına ulaşarak rakibine %20 oranında fark attı. Bu başarı, Çin'in 2017'deki Sunway TaihuLight sisteminden bu yana listenin zirvesine ilk kez yerleşmesi anlamına geliyor.
Sistemi özel kılan en önemli detay; yapay zeka modellerinde kritik olan GPU'lar (grafik işlem birimleri) yerine, tamamen standart CPU'lar (merkezi işlem birimleri) kullanarak 2 exaflops sınırını aşan dünyadaki ilk ve tek sistem olması.
Uzmanlar, bu gelişmenin Çin'in teknolojik kapasitesini gözler önüne serdiğini belirtiyor. TOP500 organizatörlerinden Prof. Jack Dongarra, ABD'nin uyguladığı çip ihracat kısıtlamalarının Çin'i yavaşlatmak yerine yerel donanım ve yazılım alternatifleri üretmeye teşvik ettiğini vurguladı.
Sektör analisti Addison Snell ise ABD'nin teknoloji alanında halen liderliğini korusa da aradaki farkın hızla kapandığına dikkat çekti. Snell, LineShine'ın başarısının Avrupa, Japonya ve ABD'deki "dijital egemenlik" ile yapay zeka yarışını daha da kızıştıracağını ifade ederek, süper bilgisayar yatırımlarının sadece ticari yapay zeka için değil, bilimsel araştırmaların geleceği için de kritik olduğunun altını çizdi.