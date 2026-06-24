Çin, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı unvanını ABD'den geri aldı!

Sistemi özel kılan en önemli detay; yapay zeka modellerinde kritik olan GPU'lar (grafik işlem birimleri) yerine, tamamen standart CPU'lar (merkezi işlem birimleri) kullanarak 2 exaflops sınırını aşan dünyadaki ilk ve tek sistem olması.

Uzmanlar, bu gelişmenin Çin'in teknolojik kapasitesini gözler önüne serdiğini belirtiyor. TOP500 organizatörlerinden Prof. Jack Dongarra, ABD'nin uyguladığı çip ihracat kısıtlamalarının Çin'i yavaşlatmak yerine yerel donanım ve yazılım alternatifleri üretmeye teşvik ettiğini vurguladı.

Sektör analisti Addison Snell ise ABD'nin teknoloji alanında halen liderliğini korusa da aradaki farkın hızla kapandığına dikkat çekti. Snell, LineShine'ın başarısının Avrupa, Japonya ve ABD'deki "dijital egemenlik" ile yapay zeka yarışını daha da kızıştıracağını ifade ederek, süper bilgisayar yatırımlarının sadece ticari yapay zeka için değil, bilimsel araştırmaların geleceği için de kritik olduğunun altını çizdi.