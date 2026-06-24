Hubble'a dişli rakip geliyor: Çin'in Xuntian uzay teleskobu Tiangong ile eşgüdümlü çalışacak

Tianhe, Wentian ve Mengtian modüllerinden oluşan mevcut istasyona eklenecek olan 20 tonluk çok işlevli yeni modül, istasyonun kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Araştırmacılara göre, hızla artan bilimsel deney talepleri ile sıklaşan mürettebat ve kargo görevleri bu fiziksel büyümeyi zorunlu kılıyor.

Genişleme sonrasında istasyon şu avantajlara sahip olacak:

Aynı anda birden fazla uzay aracının kenetlenebilmesi.

Daha kalabalık astronot ekiplerinin daha uzun süre konaklayabilmesi.

Acil durumlar için ekstra depolama ve çalışma alanları.

Bugüne dek istasyonda 267 bilimsel proje yürütüldü. Sadece geçtiğimiz yıl uzaya 1.179 kilogram bilimsel materyal gönderilirken, 105 kilogram örnek geri getirildi ve 150 terabaytın üzerinde veri üretildi. Gelecekteki uzun vadeli planlar, istasyonun kütlesini 90 tondan 180 tona çıkararak altı modüllü bir yapıya ulaşmasını öngörüyor.

Buna ek olarak, 2027 yılında fırlatılması planlanan Xuntian Uzay Teleskobu, astronot hareketlerinden etkilenmemek adına istasyonla aynı yörüngeyi paylaşacak fakat sadece bakım gerektiğinde istasyona kenetlenecek.

Standartlaştırılmış arayüzler kullanılarak yapılan bu devasa genişleme projesi, Tiangong'u uluslararası işbirliklerine tamamen açık, yüksek donanımlı ve çok amaçlı bir yörünge kompleksine dönüştürecek ve bilim dünyasına fırsatlar sunacak.