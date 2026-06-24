Tarihe geçen dava: Yapay zekanın hazırladığı dosyayı avukat kazandı

Geçen yıl Avukatlar Düzenleme Kurulu (SRA) tarafından onaylanan sistem, dava öncesindeki tüm hukuki hazırlıkları tek başına yürüttü. Karşı tarafın profesyonel savunmalarını çürüten yapay zekâ, üç saatlik duruşma için dört tanık ifadesi ve kapsamlı bir dosya hazırladı. Wandsworth Bölge Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, davacıyı haklı bularak 7 bin sterlinin ödenmesine hükmetti.

Yapay zekâ firmasının kurucu ortağı Philip Young, bu kararı adalete erişimde tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Davayı kazanan kişi ise normalde stresli, masraflı ve uzun süren bu süreci, yapay zekânın sağladığı düşük maliyetli destek sayesinde kolayca aşabildiğini ifade etti.

Duruşmada müvekkili temsil eden avukat Dominic Li, yapay zekânın dosyayı etkili bir şekilde hazırladığını belirtti. Ancak hitabet ve ikna kabiliyetinin önemine dikkat çekerek "Savunma hâlâ insani bir eylem," dedi. Bu dava, yapay zekânın hukukta kalıcı ve destekleyici rolünü gözler önüne serdi.