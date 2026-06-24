TikTok kılığına giren büyük tehlike: 'Rokarolla' kötü amaçlı yazılımı banka hesaplarınızı hedef alıyor

CNN Indonesia tarafından yayımlanan son habere göre, Rokarolla isimli bu Android tabanlı zararlı yazılım, küresel çapta tam 217 farklı bankacılık ve finans uygulamasını doğrudan hedef alıyor. Siber suçlular, zararsız görünen sahte bir TikTok uygulaması veya sahte bir sistem güncellemesi aracılığıyla bu virüsü cihazlara bulaştırıyor. Kurulum tamamlandıktan sonra arka planda gizlice çalışan sistem, bankacılık uygulamalarının giriş bilgilerini, şifreleri ve iki faktörlü SMS doğrulama kodlarını kopyalayarak doğrudan dolandırıcılara iletiyor.

Uzmanlar, bu yıkıcı tehlikeden korunmak için kritik uyarılarda bulunuyor. Akıllı telefon kullanıcılarının, uygulamaları mutlaka ve yalnızca resmi uygulama mağazalarından indirmeleri hayati önem taşıyor. Dış kaynaklardan gelen kurulum dosyalarına, kaynağı belirsiz SMS veya e-posta bağlantılarına kesinlikle itibar edilmemesi gerekiyor. Finansal güvenliğinizi sağlamak ve birikimlerinizi korumak adına sahte uygulamalara karşı her zaman tetikte olmanız tavsiye ediliyor.