Kızıl Gezegen'de heyecanlandıran keşif: Mars kayalarında karmaşık karbon bulundu

"Bright Angel" adı verilen oluşumdan alınan çamurtaşı örneklerinde, makromoleküler karbon (MMC) adı verilen organik maddeler tespit edildi. Gezegen Bilimi Enstitüsü'nden Dr. Ashley Murphy, bu tür bileşiklerin Dünya'da genellikle kömür veya fosilleşmiş mikrobiyal örtüler gibi biyolojik süreçler sonucunda oluştuğuna dikkat çekiyor. Buna karşılık bilim dünyası temkinli yaklaşımını koruyor; zira bu karbon molekülleri herhangi bir canlı organizmaya ihtiyaç duymadan, salt abiyotik ve jeolojik reaksiyonlar sonucunda da ortaya çıkabiliyor.

Yine de bölgedeki bu çamurtaşları büyük bir astronomik potansiyel barındırıyor. Perseverance, daha önce 2024 yılında aynı kayalıklarda, gezegenimizdeki mikroorganizma fosillerini oldukça andıran gizemli yüzey lekeleri ve nodüller keşfetmişti. Eski NASA yöneticilerinden Sean Duffy'nin, "Mars'ta bugüne dek ulaştığımız en belirgin yaşam emaresi" sözleriyle tanımladığı bu bulgular bütünü, gezegenin çok eski zamanlarda mikrobiyal bir yaşama ev sahipliği yapmış olabileceği teorisini giderek daha güçlü kılıyor.