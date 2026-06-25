Tıp dünyasında tarihi ilk: Çin'den Atina'ya uzaktan robotik cerrahi!

Yunan devlet kanalı ERT'ye konuşarak operasyonun detaylarını anlatan Liatsikos, "Dünyanın öbür ucunda, bir odada kravatınızla oturup başka bir ülkedeki insana ameliyat yapmak muazzam bir teknolojik ilerleme" ifadelerini kullandı. Ameliyat esnasında Atina'da tam teşekküllü bir medikal ekibin hazır beklediğini belirten profesör, olası bir bağlantı kopukluğu, deprem veya acil durumda bu ekibin hastayı anında devralabilecek kapasitede olduğunu vurguladı. Ayrıca, hastanın tüm sürecin tamamen farkında olduğu ve tıp tarihindeki bu öncü adımın bir parçası olmaktan büyük heyecan duyduğu belirtildi.

Operasyon sırasında en ufak bir görüntü veya komut gecikmesi yaşanmadığına dikkat çeken Liatsikos, "En çarpıcı olanı, sanki hastanın hemen başucundaymışım gibi hissettirmesiydi. Bu kusursuz bağlantı, özel olarak tesis edilmiş ağ hatlarıyla; Çin'den Frankfurt'a, oradan da Atina'ya kurulan kesintisiz veri akışıyla sağlandı" dedi.

Robotik sistemlerle yapılan tele-tıbbın asıl hedefinin, seyahat etme zorunluluğunu ortadan kaldırarak cerrahları dünyanın her yerinden eğitmek ve uzaktan hayat kurtarmak olduğunu belirten Liatsikos, "Eskiden bunları sadece filmlerde izlerdik. Ancak bu sadece bir başlangıç" diyerek sözlerini tamamladı.