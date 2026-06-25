Uzayda dev tamir: Robotik kol için 7 saatlik uzay yürüyüşü başlıyor

NASA ve Kanada Uzay Ajansı (CSA), hasarlı parçanın ancak bir uzay yürüyüşü ile değiştirilebileceğine karar verdi. Ekipler, istasyonda halihazırda bulunan yedek parçayı takarak robotik kolun tam hareket kabiliyetini geri kazandırmayı hedefliyor.

Görev Hazırlıkları Tüm Hızıyla Sürüyor

Görev öncesi hazırlıklar istasyonda detaylı bir şekilde devam ediyor:

Donanım Testleri: Astronot Williams, Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Sophie Adenot'nun desteğiyle uzay giysisinin hareket kabiliyetini, iletişim donanımlarını ve yaşam destek sistemlerini test etti.

Astronot Williams, Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Sophie Adenot'nun desteğiyle uzay giysisinin hareket kabiliyetini, iletişim donanımlarını ve yaşam destek sistemlerini test etti. Simülasyon Eğitimleri: Williams ve Meir, operasyonun 3 boyutlu simülasyonlarını dikkatlice inceleyerek acil durum jet paketlerinin ve mikro yerçekimine uygun özel aletlerin son bakımlarını yaptı.

Williams ve Meir, operasyonun 3 boyutlu simülasyonlarını dikkatlice inceleyerek acil durum jet paketlerinin ve mikro yerçekimine uygun özel aletlerin son bakımlarını yaptı. Ekip Desteği: Yürüyüş sırasında Adenot ve astronot Jack Hathaway, istasyonun içinden robotik kolu doğru konuma getirmek için sistemi yönetecek.

Bu sırada ISS'teki diğer mürettebat üyeleri de boş durmuyor. Ekip; üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen küp uyduların (CubeSat) fırlatılması, uzayda iletişimi artıracak yapay zeka araçlarının test edilmesi ve Rus kozmonotların uzun süreli uzay uçuşlarının etkilerini anlamak için yürüttüğü göz sağlığı araştırmaları gibi bilimsel çalışmalara devam ediyor.