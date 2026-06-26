Beyaz saray'dan OpenAI'ın GPT-5.6 modeline "ulusal güvenlik" kısıtlaması

Washington yönetimi, GPT-5.6'yı kısa süre önce benzer bir ihracat kontrolüne tabi tutulan Anthropic'in "Mythos" modeliyle aynı risk seviyesinde değerlendiriyor. ABD merkezli teknoloji sitesi The Information tarafından ulaşılan şirket içi bilgi notunda, CEO Sam Altman model erişiminin "müşteri bazında" hükümet onayından geçtiğini doğruladı. Altman personeline verdiği mesajda, bu kısıtlayıcı yaklaşımın uzun vadeli tercihleri olmadığını ve gelecekteki sürümler için daha sürdürülebilir bir sistem geliştirmek adına hükümet yetkilileriyle çalışacaklarını ifade etti.

Beyaz Saray yetkilileri, gelişmiş yapay zeka laboratuvarlarıyla risk yönetimi konusunda ortak çalışmaların sürdüğünü belirtirken, OpenAI konuya ilişkin henüz kamuoyuna resmi bir açıklama yapmadı.

Hatırlanacağı üzere, 13 Haziran'da Donald Trump yönetimi "ulusal güvenlik tehdidi" gerekçesiyle Anthropic'in "Mythos" ve "Fable" modellerine de katı ihracat kontrolleri getirmiş, bunun üzerine şirket söz konusu gelişmiş modelleri tüm kullanıcılar için devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı.